Ausfall! WAC-Stürmer verletzt sich im Training

Nächster Rückschlag für den Wolfsberger AC vor dem Europa-League-Qualifikationsspiel bei PAOK. Stürmer Erik Kojzek fällt nach Sky-Informationen verletzt aus.

Der 19-Jährige, der sich mit acht Bundesligatoren in der Vorsaison ins Rampenlicht spielte, verletzt sich im Training am Ellenbogen und wird zumindest diese Woche nicht zum Einsatz kommen können. Somit fällt Kojzek am Donnerstag im Hinspiel gegen PAOK sowie für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei der Wiener Austria (Sonntag, ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) definitiv aus.

Die Kärntner kassierten zum Saisonstart eine 0:2-Heimpleite gegen den SCR Altach. Trainer Dietmar Kühbauer forderte bereits vor dem ersten Spiel personelle Verstärkung. Nun wird durch den Ausfall die Personalsituation noch angespannter.

Artikelbild: GEPA