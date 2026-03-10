Ausgleich in letzter Sekunde! Barcelona holt spätes Remis in Newcastle

Spät bringt Harvey Barnes Newcastle United in Führung, in der letzten Sekunde gleicht Lamine Yamal für den FC Barcelona aus. Mit einem 1:1-Unentschieden trennen sich beide Teams im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Champions-League-Achtelfinale unerwartet unter Druck geraten. Der spanische Meister erreichte im Hinspiel bei Newcastle United am Dienstag nur dank eines späten Foulelfmeters von Lamine Yamal (90.+6) ein 1:1 (0:0). Malick Thiaw hatte Dani Olmo zu Fall gebracht.

United war zwar die bessere Mannschaft, wurde aber zu selten wirklich gefährlich. Harvey Barnes (87.) gelang aber doch der späte Treffer – für den Sieg reichte es nicht. Barcelona ging im St. James‘ Park nicht das letzte Risiko, sondern will die Dinge im Rückspiel am 18. März (Mittwoch) zu Hause regeln.

Die Tore im VIDEO

1:0 – Harvey Barnes (86.)

1:1 – Lamine Yamal (90.+6)

Mehr in Kürze!

