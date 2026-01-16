Mit nur drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen muss Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner ins Playoff der UEFA Conference League. Die Auslosung hat nun ergeben, dass die Engländer im Duell um den Aufsteig ins Achtelfinale nach Bosnien reisen müssen.

Bereits nach der Ligaphase für die Runde der letzten 16 qualifiziert sind Racing Straßburg (Frankreich), Rakow Czestochowa (Polen), AEK Athen (Griechenland), Sparta Prag (Tschechien), Rayo Vallecano (Spanien), Shakhtar Donezk (Ukraine), Mainz 05 (Deutschland) und AEK Larnaca (Zypern). Palace verspielte einen Platz unter den Top acht am letzten Spieltag beim 2:2-Remis gegen Kuopion PS.

Im Playoff geht es für Glasner & Co. nun gegen Zrinjski Mostar. Das Team aus Bosnien-Herzegowina traf in der laufenden Saison unter anderem auch auf den SK Rapid.

Glasner & Co. müssen nach Bosnien! Das sind die Paarungen im Conference-League-Playoff

Zrinjski Mostar vs. Crystal Palace

Sigma Olmütz vs. Lausanne Sport

KuPS vs. Lech Posen

Shkendija vs. Samsunspor

FC Noah vs. AZ Alkmaar

KF Drita vs. NK Celje

Jagiellonia Bialystok vs. ACF Fiorentina

Omonia Nikosia vs. HNK Rijeka

Die Spiele des Conference-League-Playoffs finden am 19. und 26. Februar 2026 statt.

Bilder: Imago