Auslosung Champions League Playoffs LIVE auf Sky Sport Austria

Champions-League-Auslosung LIVE: Übertragung auf Sky Sport Austria

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr die Auslosung der Champions League live hier im kostenlosen Stream verfolgen. Außerdem gibt es die CL-Auslosung live im TV auf Sky Sport Austria 1.

Wo findet die CL-Auslosung statt?

Das Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz ist wie gewohnt der Austragungsort für die Auslosung.

Wie läuft die CL-Auslosung ab?

Die Paarungen für die Playoffs der K.-o.-Phase ergeben sich durch eine Auslosung nach folgenden zwei Grundsätzen:

Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu vier gesetzten Paaren (Vereine auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und vier ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24).

Die Klubs in jedem gesetzten Paar werden in die K.-o.-Phase gelost, wo sie gegen die Vereine in jedem ungesetzten Paar antreten: Klubs 9 oder 10 gegen Vereine 23 oder 24, 11 oder 12 gegen 21 oder 22, 13 oder 14 gegen 19 oder 20 und 15 oder 16 gegen 17 oder 18.

Können Teams aus dem gleichen Verband in den Play-offs der K.-o.-Phase der Champions League aufeinandertreffen?

Ja, in den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Wann finden die Spiele in den Playoffs der K.-o.-Phase? statt?

Es werden zwei Spiele gespielt, wobei die gesetzte Mannschaft grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Jeder Verein spielt grundsätzlich einmal an einem Dienstag und einmal an einem Mittwoch.

Hinspiele: 17./18. Februar 2026

Rückspiele: 24./25. Februar 2026

Bei Stadion- oder Stadtkonflikten werden die Spiele gemäß den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen für Stadion- und Stadtkonflikte gelöst. Die UEFA wird den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten nach der Auslosung bestätigen.

Die acht Klubs, die sich in den Playoffs durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein. Deren Auslosung findet am Freitag, den 27. Februar 2026, statt.

Wann findet die K.-o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Champions League 2025/26: Auslosungen Termine

Playoffs der K.-o.-Phase: 30. Januar 2026

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 27. Februar 2026

Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2025/26?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskás Aréna in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Beitragsbild: Imago