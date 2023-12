Auslosung: Das sind die Duelle im Achtelfinale der Champions League

Die Duelle im Achtelfinale der Champions League wurden am Montag in Nyon ausgelost. Das Achtelfinale erstreckt sich im Frühjahr über vier Wochen. Die Hinspiele finden am 13./14. & 20./21. Februar statt, die Rückspiele gehen am 05./06. & 12./13. März 2024 über die Bühne.

Konrad Laimer trifft mit dem FC Bayern auf Laziop Rom, Marcel Sabitzer und der BVB bekommen es mit der PSV Eindhoven zu tun. Das Leipzig-Trio Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald trifft auf Real Madrid, das im Frühjahr ohne den verletzten David Alaba auskommen muss. Marko Arnautovic trifft mit Inter auf Atletico Madrid.

Alle Achtelfinal-Duelle im Überblick

FC Porto – FC Arsenal

SSC Napoli – FC Barcelona

Paris Saint-Germain – Real Sociedad

Inter Mailand – Atletico Madrid

PSV Eindhoven – Borussia Dormund

Lazio Rom – FC Bayern

FC Kopenhagen – Manchester City

RB Leipzig – Real Madrid

Die Auslosung des Europa League K.o.-Runden Playoffs (ab 13 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und hier im FREE-Livestream) sowie die Auslosung des Europa Conference League K.o.-Runden Playoffs mit dem SK Sturm (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und hier im FREE-Livestream).



Alle Spiele der Champions League seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit dem SkyX-Traumpass!

Kompliziertes Los für BVB! Im Achtelfinale wartet Eindhoven

Bild: Imago