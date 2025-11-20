Auslosung: Das sind die Duelle in den WM-Playoffs
16 Teams spielen um die letzten vier europäischen Startplätze für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko, sechs Mannschaften kämpfen in den interkontinentalen Playoffs um weitere zwei Startplätze – diese Duelle ergab die Auslosung für die WM-Playoffs.
Österreich konnte sich am vergangenen Dienstag mit einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina direkt für die WM qualifizieren.
Sowohl die interkontinentalen als auch die UEFA-Playoffs finden Ende März 2026 statt.
Auslosung: Das sind die Spiele in den WM-Playoffs
UEFA-Playoffs
Halbfinale:
- Spiel 1: Italien – Nordirland
- Spiel 2: Wales – Bosnien-Herzegowina
- Spiel 3: Ukraine – Schweden
- Spiel 4: Polen – Albanien
- Spiel 5: Türkei – Rumänien
- Spiel 6: Slowakei – Kosovo
- Spiel 7: Dänemark – Nordmazedonien
- Spiel 8: Tschechien – Irland
Finale*:
- Spiel 1: Wales/Bosnien-Herzegowina – Italien/Nordirland
- Spiel 2: Ukraine/Schweden – Polen/Albanien
- Spiel 3: Slowakei/Kosovo – Türkei/Rumänien
- Spiel 4: Tschechien/Irland – Dänemark/Nordmazedonien
*= Das Heimrecht wurde ausgelost
Die jeweiligen Final-Sieger erhalten ein WM-Ticket.
Interkontinentale Playoffs
Halbfinale
- Spiel 1: Neukaledonien – Jamaika
- Spiel 2: Bolivien – Suriname
Finale
- Spiel 1: Neukaledonien/Jamaika – DR Kongo
- Spiel 2: Bolivien/Suriname – Irak
Die jeweiligen Final-Sieger erhalten ein WM-Ticket. Die interkontinentalen Duelle werden allesamt in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) ausgetragen.
