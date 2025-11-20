Auslosung: Das sind die Duelle in den WM-Playoffs

16 Teams spielen um die letzten vier europäischen Startplätze für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko, sechs Mannschaften kämpfen in den interkontinentalen Playoffs um weitere zwei Startplätze – diese Duelle ergab die Auslosung für die WM-Playoffs.

Österreich konnte sich am vergangenen Dienstag mit einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina direkt für die WM qualifizieren.

Sowohl die interkontinentalen als auch die UEFA-Playoffs finden Ende März 2026 statt.

Auslosung: Das sind die Spiele in den WM-Playoffs

UEFA-Playoffs

Halbfinale:

Spiel 1: Italien – Nordirland

Spiel 2: Wales – Bosnien-Herzegowina

Spiel 3: Ukraine – Schweden

Spiel 4: Polen – Albanien

Spiel 5: Türkei – Rumänien

Spiel 6: Slowakei – Kosovo

Spiel 7: Dänemark – Nordmazedonien

Spiel 8: Tschechien – Irland

Finale*:

Spiel 1: Wales/Bosnien-Herzegowina – Italien/Nordirland

Spiel 2: Ukraine/Schweden – Polen/Albanien

Spiel 3: Slowakei/Kosovo – Türkei/Rumänien

Spiel 4: Tschechien/Irland – Dänemark/Nordmazedonien

*= Das Heimrecht wurde ausgelost

Die jeweiligen Final-Sieger erhalten ein WM-Ticket.

Interkontinentale Playoffs

Halbfinale

Spiel 1: Neukaledonien – Jamaika

Spiel 2: Bolivien – Suriname

Finale

Spiel 1: Neukaledonien/Jamaika – DR Kongo

Spiel 2: Bolivien/Suriname – Irak

Die jeweiligen Final-Sieger erhalten ein WM-Ticket. Die interkontinentalen Duelle werden allesamt in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) ausgetragen. WM 2026: 42 der 48 Plätze vergeben

