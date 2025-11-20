Logout
Insgesamt 22 Teams spielen um die letzten sechs Startplätze bei der WM 2026 - diese Duelle ergab die Auslosung für die W
WM-Qualifikation

Auslosung: Das sind die Duelle in den WM-Playoffs

16 Teams spielen um die letzten vier europäischen Startplätze für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko, sechs Mannschaften kämpfen in den interkontinentalen Playoffs um weitere zwei Startplätze – diese Duelle ergab die Auslosung für die WM-Playoffs

Österreich konnte sich am vergangenen Dienstag mit einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina direkt für die WM qualifizieren.

Sowohl die interkontinentalen als auch die UEFA-Playoffs finden Ende März 2026 statt.

Auslosung: Das sind die Spiele in den WM-Playoffs

UEFA-Playoffs

Halbfinale:

  • Spiel 1: Italien – Nordirland
  • Spiel 2: Wales – Bosnien-Herzegowina
  • Spiel 3: Ukraine – Schweden
  • Spiel 4: Polen – Albanien
  • Spiel 5: Türkei – Rumänien
  • Spiel 6: Slowakei – Kosovo
  • Spiel 7: Dänemark – Nordmazedonien
  • Spiel 8: Tschechien – Irland

Finale*:

  • Spiel 1: Wales/Bosnien-Herzegowina – Italien/Nordirland
  • Spiel 2: Ukraine/Schweden – Polen/Albanien
  • Spiel 3: Slowakei/Kosovo – Türkei/Rumänien
  • Spiel 4: Tschechien/Irland – Dänemark/Nordmazedonien

*= Das Heimrecht wurde ausgelost

Die jeweiligen Final-Sieger erhalten ein WM-Ticket.

Die Auslosung hat folgenden Turnierbaum für die UEFA-Playoffs der WM 2026 ergeben | Quelle: FIFA
Die Auslosung hat folgenden Turnierbaum für die UEFA-Playoffs der WM 2026 ergeben | Quelle: FIFA

 

Interkontinentale Playoffs

Halbfinale

  • Spiel 1: Neukaledonien – Jamaika
  • Spiel 2: Bolivien – Suriname

Finale

  • Spiel 1: Neukaledonien/Jamaika – DR Kongo
  • Spiel 2: Bolivien/Suriname – Irak

Die jeweiligen Final-Sieger erhalten ein WM-Ticket. Die interkontinentalen Duelle werden allesamt in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) ausgetragen.

WM 2026: 42 der 48 Plätze vergeben

Werbung

(Red./skysport.de) / Bild: Imago