Auslosung der dritten ECL-Qualifikationsrunde mit Rapid und Austria: JETZT im Livestream

Für die beiden Wiener Vereine, SK Rapid Wien und FK Austria Wien, wird es heute ab 14:00 Uhr in Nyon ernst. Bei der Auslosung der dritten Qualifikationsrunde in der UEFA Europa Conference League werden ihre Gegner gelost.

Die Grün-Weißen steigen in der dritten Quali-Runde ein und sind gesetzt, die Veilchen müssen schon am kommenden Donnerstag (Hinspiel in Wien) gegen FK Borac Banja Luka in der zweiten Quali-Runde ran. Bei einem Weiterkommen gegen den Klub aus Bosnien wäre die Austria in der nächsten Qualifikationsrunde ungesetzt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Spieltermine für die dritte Qualifikationsrunde sind der 10. und 17. August.

Beitragsbild: Imago