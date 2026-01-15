Auslosung der nächsten Nations League am 12. Februar

Österreichs Fußball-Nationalteam erfährt seine ersten Gegner für die Zeit nach der WM in Nordamerika am 12. Februar.

Dann erfolgt laut UEFA-Angaben vom Donnerstag um 18.00 Uhr in Brüssel die Auslosung der nächsten Ausgabe der Nations League. Der Bewerb startet ab Ende September erstmals mit vier Partien pro Team. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit einem Doppeltermin im November. Das ÖFB-Team spielt wie bei der vergangenen Auflage in der zweithöchsten Stufe, der Liga B.

Die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte im vergangenen März im Play-off gegen Serbien (1:1 und 0:2) den Wiederaufstieg in die A-Liga der besten 16 Teams verpasst. Duelle mit der europäischen Elite bleiben den Österreichern damit im kommenden Herbst verwehrt. Mögliche ÖFB-Gegner sind etwa Polen, Irland oder wie bei der vergangenen Auflage Slowenien.

Die Entscheidung über die Kriterien für die Lostöpfe ist noch nicht final bestätigt. Österreich dürfte laut derzeitigem Planungsstand in Liga B aber im zweiten Lostopf liegen. Duelle mit der Schweiz, Bosnien und der Ukraine wären damit nicht möglich.

(APA) / Bild: GEPA