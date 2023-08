Ausnahmetalent kommt! Chelsea macht nächsten Transfer offiziell

Nun ist es offiziell: Der FC Chelsea hat Romeo Lavia vom FC Southampton verpflichtet.

Das gaben die Blues am Freitagmorgen bekannt. Der 19-jährige Belgier hat einen Siebenjahresvertrag an der Stamford Bridge unterschrieben.

Der defensive Mittelfeld-Spieler selbst frohlockte: „Ich bin sehr glücklich, bei Chelsea und Teil dieses aufregenden Projekts zu sein. Es ist ein großartiger Fußballverein mit einer großartigen Geschichte und ich freue mich sehr darauf, hier anzufangen.“

Chelsea setzte sich beim Buhlen um die Dienste des Ausnahmetalents gegen andere Top-Klubs durch. So war bis zuletzt auch der FC Liverpool an Lavia dran. Die Reds hatten nach Informationen von Sky Sport UK ein Gesamtpaket im Wert von rund 70 Millionen Euro angeboten, doch der Belgier entschied sich gegen Liverpool und für London. Chelsea bezahlt für Lavia nach übereinstimmenden Medienberichten nun rund 62 Millionen Euro (plus mögliche Bonuszahlungen).

Neben Moises Caicedo, den die Blues für 116 Millionen Euro an die Stamford Bridge lotsten und Lesley Ugochukwu (27 Mio. € Ablöse), ist Lavia bereits die dritte kostspielige Verstärkung fürs Chelsea-Zentrum. Neben den drei Mittelfeld-Motoren schlug man auf dem Transfermarkt zudem bei Ex-Leipziger Christopher Nkunku (60 Mio. €), Innenverteidiger Axel Disasi (45 Mio. €), Stürmer Nicolas Jackson (37 Mio. €), Torwart Robert Sanchez (23 Mio. €) sowie Flügelkraft Angelo (15 Mio. €) zu. Damit steigen Chelseas Ausgaben in diesem Sommer auf rund 385 Millionen Euro – Rekordsumme in der gesamten Fußball-Welt.

Nationalmannschafts-Debüt mit 17

Wie Chelseas Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley erklärten, soll Lavia „in der laufenden Saison und in den kommenden Jahren bei Chelsea eine wichtige Rolle spielen.“

Lavia begann seine Karriere bei RSC Anderlecht in seiner belgischen Heimat und verbrachte acht Jahre bei dem Klub, ehe er im Alter von 16 Jahren zu Manchester City wechselte und erste Erfahrungen in England sammelte. Das Mittelfeld-Talent beeindruckte sofort in der U-18-Auswahl der Cityzens und gab im September 2021 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Belgiens. Lavia absolvierte zwei Einsätze in der ersten Mannschaft von City, bevor er im vergangenen Sommer nach Southampton wechselte.

In einer Saison, die für die Saints mit dem bitteren Premier-League-Abstieg endete, kam Lavia auf ganze 34 Einsätze, in denen er mit beeindruckender Souveränität überzeugte.

(skysport.de) / Bild: Imago