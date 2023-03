Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Everton punktet bei Chelsea

Der FC Everton hat im Abstiegskampf einen Achtungserfolg gefeiert. Beim FC Chelsea gab es an der Stamford Bridge ein 2:2-Unentschieden. Die „Toffees“ holten einen zweimaligen Rückstand auf und liegen vorerst auf Rang 15. Chelsea verpasst den dritten Liga-Sieg in Folge.

Joao Felix hatte die „Blues“ nach einer torlosen ersten Halbzeit in Führung gebracht (52.), Abdoulaye Doucoure glich für Everton praktisch aus dem nichts aus. Kai Havertz brachte die Londoner per Foulelfmeter noch einmal in Führung (76.), Everton glich durch Joker Ellis Simms aber noch einmal aus (89.) Mit 38 Punkten belegen die Blues in der Tabelle den zehnten Tabellenplatz. Everton hat 26 Zähler auf dem Konto.

(Red./SID) / Bild: Imago