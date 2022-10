Ausschluss aus der Premier League? Petition gegen Erling Haaland

via

via Sky Sport Austria

Tormaschine Erling Haaland lässt die gegnerischen Fans verzweifeln. Ein Anhänger von Manchester United greift nun zu einem ungewöhnlichen Mittel.

19 Tore in zwölf Pflichtspielen für Manchester City, 28 Treffer in 22 Champions-League-Partien. Erling Haaland versetzt mit seiner phänomenalen Torquote die Fußball-Welt in Staunen.

„Er ist kein Mensch“, soll Kopenhagens Torhüter Kamil Grabara am Mittwochabend nach Citys 5:0-Sieg zu Jack Grealish gesagt haben, wie dieser berichtete. Auch der City-Spieler selbst zeigte sich fassungslos: „Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben erlebt“, sagte Grealish.

Online-Petition wegen Unfairness

Haaland scheint einfach nicht zu stoppen, die Gegner verzweifeln. Ein Fan von Erzrivale Manchester United sah sich nun genötigt, eine Online-Petition zu starten, Erling Haaland aus der Premier League zu verbannen.

Warum? „Weil es einfach nicht fair ist“, schrieb Ten Hag’s Reds! zu seiner Petition auf change.org. „Dieser Roboter sollte nicht in unserem Land weitermachen dürfen“, führte der Fan weiter aus und appellierte an mögliche Unterstützer: „Wir können das ändern. Nun ist es Zeit für uns, zu handeln.“

Bei der Fertigstellung dieser Meldung hatte die Petition 45 Unterzeichner (Stand 06.10, 16:50 Uhr).

Crouch beweist Humor

Peter Crouch hatte einen einfacheren Lösungsvorschlag parat: „Er muss nur weniger Tore schießen, damit bin ich durchgekommen“, schrieb der frühere englische Nationalstürmer auf Twitter und verwies damit auf seine eigene Torquote.

Dem groß gewachsenen Angreifer gelangen in seiner Laufbahn zwar auch einige Treffer. Mit 106 Toren in 467 Spielen bewegt sich Crouch aber doch deutlich unter den Werten eines Erling Haaland.

(skysport.de) / Bild: Imago