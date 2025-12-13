Ausschluss nach „Scheibenwischer“: Kubatta & Semlic sehen Rot

Höchst brisanter Doppel-Ausschluss für die WSG Tirol in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte gegen den TSV Hartberg: Zuerst wird Verteidiger David Kubatta nach einer gezeigten Geste ausgeschlossen, danach sieht auch Coach Philipp Semlic Rot.

Zunächst wurde WSG-Spieler Yannick Vötter in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach einem Foul mit Gelb verwarnt, auf diese Entscheidung reagierte Kubatta mit der für ihn folgenschweren Reaktion.

Die Auswirkungen kommentiert daraufhin auch der WSG-Coach lautstark, der daraufhin mit Rot auf die Tribüne musste. In die zweite Spielhälfte startete die WSG Tirol damit doppelt geschwächt. Auch mit jewiligen Sperren für den Frühjahrsstart ist zu rechnen.

Die ganze Szene im VIDEO:

Nach Schlusspfiff erklärte Kubatta, dass der Ausschluss nicht wegen der Geste, sondern wegen der geäußerten Kritik erfolgt sei. Im Wortlaut habe er die Entscheidung mit „das ist krank“ kommentiert.

