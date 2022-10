Ausschluss statt Elfmeter: Pavlovic „spürte Kontakt“

via

via Sky Sport Austria

Ausschluss statt Elfmeter in der Schlussphase: Salzburg-Profi Strahinja Pavlovic kam in der Nachspielzeit des Spiels gegen Sturm Graz im Strafraum zu Fall – und erhielt von Schiedsrichter Stefan Ebner die Gelb-Rote aufgrund einer Schwalbe.

„Der Schiedsrichter hat gesagt, es ist kein Elfmeter. Ich bin sehr enttäuscht wegen der gelben Karte“, schildert Pavlovic die Situation: „Ich habe einen Kontakt gespürt und bin hingefallen. Es gab viele Duelle, das Unentschieden ist ein gutes Resultat für beide Teams.“

Foul oder Schwalbe? Die Szene im VIDEO:

In der Liga ist der Innenverteidiger nun gesperrt – am kommenden Dienstag in der Champions League gegen den FC Chelsea (Dienstag ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) darf Pavlovic jedoch auflaufen: „Wir werden hundert Prozent geben. Wir haben hier seit langer Zeit nicht verloren.“

(Red.)