„Außergewöhnlich gutes Debüt“ – Nagelsmann lobt DFB-Matchwinner Leweling

Viele Ausfälle, aber ein wichtiger Sieg und die vorzeitige Qualifikation für das Viertelfinale der Nations League: Deutschlands Nationalteam hat am Montag beim Heim-1:0 in München gegen die Niederlande auch ohne Bestbesetzung für positive Schlagzeilen sorgen können.

Mit Jamie Leweling rückte ein 23-jähriger Debütant als Matchwinner in den Mittelpunkt. „Die Gier, die die Mannschaft aktuell verkörpert, ist ein großer Schritt“, sagte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann.

Der 37-Jährige sieht eine Entwicklung zu einer „Gewinner-Mannschaft“, die dominanten Fußball spiele. Und das unabhängig vom eingesetzten Personal. Mit dem neuen Stammtormann Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz oder Niclas Füllkrug hatten zahlreiche Leistungsträger gefehlt. „Gut, dass wir aus der zweiten Reihe neues Personal dazugewonnen haben“, sagte Nagelsmann über den größer gewordenen Konkurrenzkampf.

Leweling bescheiden: „Freue mich, dass ich helfen konnte“

Der nachnominierte Leweling profitierte von einer Verletzung seines Stuttgart-Kollegen Deniz Undav, der beim 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina noch doppelt getroffen hatte. Dadurch rückte er am Matchtag überraschend im Klassiker, der vor einem Monat noch 2:2 geendet hatte, in die Startelf. „Er hat nicht nur das Tor gemacht, sondern hatte viele schwere Situationen zu lösen. Es war ein außergewöhnlich gutes Debüt. Dass er so gut spielt, hätte ich nicht erwartet“, erläuterte Nagelsmann.

Beinahe wäre ihm ein Doppelpack gelungen, ein Treffer in der 2. Minute war wegen einer strittigen Abseitsentscheidung aber nicht anerkannt worden. Deshalb blieb sein Treffer in Minute 64 der einzige an diesem Abend. „Wir haben als Mannschaft gewonnen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich freue mich, dass ich helfen konnte“, schilderte der Goldtorschütze und blieb bescheiden. Mit Tormann-Debütant Oliver Baumann gab es einen weiteren Gewinner, ihm attestierte Nagelsmann die „Note eins“. Das auch, da der 34-Jährige bei einem Simons-Lattenschuss den Ball noch berührte (77.) und gegen Donyell Malen (90.) gut reagierte.

Koeman unzufrieden

Während es für die Deutschen, bei denen Florian Wirtz am Knöchel angeschlagen ausfiel, in den ausstehenden zwei Gruppenspielen nur noch um die Fixierung von Platz eins geht, müssen die Niederländer, die punktgleich mit Ungarn sind, noch um Rang zwei kämpfen. „Ich bin mit unserer Leistung nicht zufrieden. Sie waren besser, schneller, körperlich stärker und haben sich mehr Chancen herausgespielt. Wir haben im Mittelfeld zu viele Bälle verloren und uns zu weit zurückgezogen“, resümierte Teamchef Ronald Koeman. Schmerzlich vermisst wurde in seinem Team der gesperrte Abwehrchef Virgil van Dijk.

(APA) / Bild: Imago