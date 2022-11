Außerordentliche ÖFB-Präsidiumssitzung: Milletich-Erklärung zu Vorwürfen erwartet

In einer außerordentlichen Präsidiumssitzung will der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) den nächsten Schritt zum angestrebten Trainingszentrum in Wien-Aspern machen. Zu dem Infrastrukturprojekt, das seit Monaten auf der Agenda ist, kam in den vergangenen Tagen aber auch ein personelles Thema dazu. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich wird sich zu jüngst aufgetauchten Vorwürfen erklären.

Im Wochenmagazin „News“ und danach in der Tageszeitung „Kurier“ sind Vorwürfe publik geworden, dass Milletich seine ehrenamtliche Funktion im ÖFB für sein privates Unternehmen genutzt haben soll. Demnach habe der Burgenländer ÖFB-Sponsoren für Inserate in seinen Magazinen lukrieren wollen. Milletich weist die Vorwürfe zurück und hat erklärt, Geschäftsbeziehungen zu den Firmen bereits vor seinem Amtsantritt beim ÖFB im Oktober unterhalten zu haben.

Landesverbandspräsidenten haben gegenüber dem Kurier bekundet, dass sie sich von Milletich Stellungnahme und Aufklärung in dieser Causa erwarten.

Ob dadurch auch die Pläne für das moderne Trainingszentrum beeinträchtig werden, bleibt abzuwarten. Das Präsidium hatte vor einem Jahr den Grundsatzbeschluss gefasst, im Norden von Wien eine große Anlage samt neuer Geschäftsstelle zu errichten. Das Projekt sieht in seiner Optimalversion ein Kleinstadion, zwei Naturrasen- und eine Kunstrasen-Trainingsplatz sowie eine Halle im Ausmaß eines Original-Spielfeldes vor. Geplant ist, dass das Projekt am 16. Dezember beschlossen wird, dafür soll am Freitag die Grundlage gelegt werden.

(APA)

Artikelbild: GEPA