Aussortiert! Goretzka nicht im Bayern-Kader für Pokalpartie

Aussortiert! Leon Goretzka steht nach Sky-Informationen nicht im Kader für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern in Ulm.

Wie der kicker zuerst berichtete, liegt keine Verletzung vor. Der FC Bayern hat der Goretzka-Seite unlängst mitgeteilt, dass der Mittelfeldspieler den Verein verlassen darf. Wie Sky am Freitagmittag bestätigt wurde, will Goretzka in diesem Sommer aber weiterhin nicht wechseln.

SSV Ulm gegen FC Bayern am Freitag um 20:30 Uhr live auf Sky Sport 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

(sport.sky.de)/Bild: Imago