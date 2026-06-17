Klausel ab Juli: PL-Klub arbeitet an Svoboda-Deal

ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda steht im Fokus von Brighton & Hove Albion. Sky kann die Informationen des italienischen Transferjournalisten Lorenzo Lepore bestätigen, wonach es zwischen dem

Premier League-Team und Venezia Kontakt bezüglich des ÖFB-Teamspielers gibt.

Nach Sky-Informationen beschäftigt sich Brighton & Hove Albion unter der Leitung von Trainer Fabian Hürzeler intensiv mit dem 27-Jährigen und ist gewillt, die Ausstiegsklausel zu aktivieren. Die Ausstiegsklausel im Vertrag des Venezia-Kapitäns soll bei knapp unter fünf Millionen Euro liegen und ab Juli gültig sein. Eine finale Einigung mit der Spielerseite wurde jedoch noch nicht erzielt. Sollte alles nach Plan laufen, könnte es bereits in der kommenden Woche zu einer grundsätzlichen Einigung mit Svoboda kommen.

🔵⚪️ Brighton & Hove Albion will Ausstiegsklausel für Michael #Svoboda (27/IV) von Venezia FC aktivieren. Vereine in direktem Kontakt. Klausel bei € 5 Mio. für ÖFB-Teamspieler gültig ab Juli. Einigung mit Spieler noch ausständig @SkySportAustria via @lorenzooleporee @Plettigoal pic.twitter.com/FcwLT59hEP — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 17, 2026

Interesse aus Deutschland für Svoboda

Neben Brighton sollen auch Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV die Situation des Innenverteidigers verfolgen. Svoboda hatte seinen Vertrag bei Venezia erst im Februar vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

In der abgelaufenen Saison war der ÖFB-Legionär eine zentrale Figur bei den Venezianern. Als Kapitän führte Svoboda Venezia zur sofortigen Rückkehr in die Serie A. In der abgelaufenen Saison der Serie B kam Svoboda auf 29 Einsätze, drei Tore und zwei Assists.