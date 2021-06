Ausstiegsklausel als Hürde: FC Bayern zeigt Interesse an Niederlande-Star

Der FC Bayern ist mit dem neuen Trainer Julian Naglesmann auf der Suche nach Verstärkungen. Einer könnte Denzel Dumfries sein – Sky Sport schaut etwas genauer auf diesen möglichen Transfer.

Denzel Dumfries von PSV Eindhoven hat die EM-Bühne bisher perfekt genutzt. In den ersten beiden Gruppenspielen zeigte er für die niederländische Nationalmannschaft starke Leistungen und traf in beiden Partien.

Dumfries dem FC Bayern noch zu teuer

Kein Wunder, dass der Rechtsverteidiger bei den europäischen Topklubs in den Notizbüchern steht. Laut Sky Reporter Marc Behrenbeck würde der 25-Jährige auch zum FC Bayern München passen. ”In der Nationalmannschaft spielt er in der Dreier- Fünferkette, was Nagelsmann fordert. Und das macht er überragend”, so Behrenbeck über die Qualitäten von Dumfries.

Schnell, zweikampfstark und mit Drang nach vorne – das zeichnet den niederländischen Nationalspieler aus. Eigentlich perfekt für den Rekordmeister. Es gibt allerdings auch ein Aber! ”Aktuell ist er zu teuer. Er hat ein Ausstiegsklausel von etwa 15 Millionen. Drunter bekommt man ihn nicht. Eigentlich ist das günstig, aber der FC Bayern will so viel nicht mehr ausgeben. Aber das Thema ist auf dem Tisch an der Säbener”, so Behrenbeck weiter.

++Match-Predictions: Tippe jetzt den Spielverlauf bei Portugal vs. Deutschland++

Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du dich zuvor Einloggen bzw. zuvor in der Sky Community HIER registrieren. Du kannst das Prediction-Game aber auch ohne Login absolvieren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(skysport.de) / Bild: Imago