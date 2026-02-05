Ausstiegsklausel: Verlässt Ronaldo Saudi-Arabien?

Cristiano Ronaldo könnte Saudi-Arabien verlassen. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, besitzt der 41-jährige Superstar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Somit scheint eine CR7-Rückkehr nach Europa durchaus im Rahmen des Möglichen zu liegen.

Tatsächlich erwägt der ehemalige Superstar von Real Madrid laut Record, seinem derzeitigen Klub den Rücken zu kehren. Neben einem Wechsel in eine der europäischen Topligen sei demnach auch die MLS eine mögliche Alternative.

Kauft ein Klub den 41-Jährigen aus seinem Vertrag?

Ronaldo könnte also bereits im Sommer wechseln. Dazu müsste ein Klub allerdings eine satte Summe für den mittlerweile 41-Jährigen, der bei Al-Nassr noch bis 2027 unter Vertrag steht, auf den Tisch zu legen. Die Ausstiegsklausel liegt dem Bericht zufolge bei rund 43 Millionen Euro.