Australian Open schütten Rekordpreisgeld aus

Die Australian Open schütten in diesem Jahr erneut ein Rekordpreisgeld aus. Wie die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Melbourne am Dienstag bekannt gaben, steigt die Gesamtprämie um 16 Prozent auf 111,5 Millionen australische Dollar (rund 64 Millionen Euro).

ie Siegerin und der Sieger im Einzel erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (2,58 Millionen Euro) – ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch für früh ausgeschiedene Profis lohnt sich die Teilnahme: Wer in der ersten Runde verliert, bekommt 150.000 australische Dollar (86.000 Euro) – und selbst Tennisprofis, die bereits in der Qualifikation scheitern, werden mit umgerechnet 23.000 Euro entlohnt.

Turnierdirektor Craig Tiley sieht darin eine wichtige Anpassung: „Indem wir Akteure auf allen Ebenen unterstützen, schaffen wir breitere Talentfelder und spannendere Geschichten für die Fans.“

Das Turnier im Melbourne Park beginnt am 18. Januar. Titelverteidiger im Einzel sind der Italiener Jannik Sinner und die US-Amerikanerin Madison Keys.

(SID) / Artikelbild: Imago