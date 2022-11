Australien erster Davis-Cup-Finalist

via

via Sky Sport Austria

Australiens Tennis-Auswahl hat als erstes Team das Endspiel der Davis-Cup-Endrunde in Malaga erreicht. Der 28-fache Sieger setzte sich am Freitagabend 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten Kroatien durch und greift erstmals seit 19 Jahren wieder nach der Trophäe. Gegner im Finale am Sonntag ist Italien oder Kanada.

Im ersten Semifinal-Spiel brachte Borna Coric Kroatien mit einem 6:4,6:3 gegen Thanasi Kokkinakis in Führung. Danach sorgte Alex de Minaur mit 6:2,6:2 gegen den 34-jährigen Altmeister Marin Cilic für den Ausgleich. Im entscheidenden Doppel gewannen Jordan Thompson/Max Purcell mit 6:7(3),7:5,6:4 gegen Mate Pavic/Nikola Mektic.

(APA) / Bild: Imago