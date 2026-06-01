Australien nimmt GAK-Spieler zur WM mit

GAK-Spieler Jacob Italiano steht im Kader von Australien für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Nationaltrainer Tony Popovic berief in sein 26-köpfiges Aufgebot am Montag 17 WM-Neulinge, darunter auch Italiano, der bisher vier Länderspiele für Australien bestritt. Torhüter Mathew Ryan (34) und Mathew Leckie (35) bestreiten dagegen schon ihr viertes Turnier.

„Ich glaube, wir haben hier jede Menge jugendliche Unbekümmertheit und jede Menge spannendes Talent, was meiner Meinung nach den Beginn eines neuen Zyklus markiert … diese jungen Spieler sind furchtlos“, sagte Popovic.

SQUAD CONFIRMED: Introducing your CommBank #Socceroos who will represent Australia at the #FIFAWorldCup 🇦🇺 Congratulations, lads! Go do us all proud 💚💛 📰 All the info: https://t.co/F1kuReZlxM pic.twitter.com/O7RfdOCzwK — CommBank Socceroos (@Socceroos) May 31, 2026

Dem Kader der „Socceroos“ gehört erstmals auch Cristian Volpato an. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Serie-A-Klub Sassuolo war bisher für Italiens U21 im Einsatz gewesen. In der vergangenen Woche entschied sich der in Sydney geborene Volpato aber für Australien. Seine Kader-Premiere feiert zudem auch Tete Yengi von Machida Zelvia (Japan).

Australien startet am 14. Juni gegen die Türkei ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind am 20. Juni die USA und am 26. Juni Paraguay.

(APA) / Artikelbild: Imago