Australien und Außenseiter Tadschikistan stehen beim Asien-Cup in Katar im Viertelfinale. Während das 4:0 der Australier gegen Indonesien nach Papierform war, entschieden die erstmals beim Kontinentalturnier angetretenen Tadschiken das Achtelfinal-Duell mit den Vereinigten Arabischen Emiraten am Sonntag überraschend mit 5:3 im Elferschießen für sich. In der Runde der besten acht treffen die vom Kroaten Petar Segrt betreuten Kicker aus Zentralasien auf den Irak oder Jordanien.

Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden, wobei den Emiraten erst in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. Tadschikistan-Torhüter Rustam Yatimov entschärfte dann den Elfer des eingebürgerten Brasilianers Caio Canedo, ehe Alisher Shukurov mit seinem verwandelten Elfer für Jubelstürme der Sieger sorgte. Segrt betreute Anfang der 2000er-Jahre in Österreich als Trainer den DSV Leoben, Ried und den Wiener Sport-Club.

(APA) / Bild: Imago