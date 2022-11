Australien und Großbritannien im BJK-Cup-Halbfinale

Australien und Großbritannien haben am Donnerstag beim Finalturnier des Billie Jean King Tennis-Cups in Glasgow das Halbfinale erreicht. Die Australierinnen um Storm Sanders und Ajla Tomljanovic besiegten in Gruppe B nach der Slowakei (2:1) auch Belgien (3:0) und treffen nun am Samstag auf das britische Team. Die Britinnen kamen in Pool C durch einen 3:0-Erfolg über Spanien trotz ihrer Auftaktniederlage gegen Kasachstan noch in die Runde der letzten Vier.

Am Freitag kämpfen Kanada und die Schweiz sowie die USA und Tschechien um die restlichen zwei Semifinalplätze.

(APA) / Bild: Imago