via Sky Sport Austria

Celtic Glasgow hat einen neuen Trainer gefunden. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt beim schottischen Fußball-Traditionsclub, wie dieser am Donnerstag bekannt gab.

Zuletzt werkte der griechisch-stämmige Postecoglou in Japan und wurde mit Yokohama F. Marinos Meister. Zuvor war er vier Jahre als Nationaltrainer Australiens tätig und nahm mit den “Socceroos” 2014 an der WM in Brasilien teil.

(APA)/Bild: Imago