Australier Vine gewann 8. Vuelta-Etappe

Der Australier Jay Vine hat die achte Etappe der Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich am Samstag nach 153,4 Kilometern von La Pola Llaviana zur Bergankunft auf den Colláu Fancuaya in 1.088 Metern Höhe durch. Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Belgier Remco Evenepoel mit Erfolg. Vine liegt nun 28 Sekunden vor dem Spanier Enric Mas. Vorjahressieger Primoz Roglic aus Slowenien ist 1:01 Minuten zurück Gesamtdritter.

Der Österreicher Gregor Mühlberger landete im Tagesklassement mit 9:29 Min. Rückstand auf Rang 56. Beendet war das Rennen bereits vor dem Start dem Teilstück für Nikias Arndt gewesen. Der Deutsche ist wie sein britischer DSM-Teamkollege und Zimmerpartner Mark Donovan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beiden gehe es gut, sie wiesen minimale bis keine Symptome auf, teilte das Team mit.

Auch am Sonntag wartet auf der neunten Etappe eine Bergankunft. Nach 171,4 Kilometern endet das Teilstück in Les Praeres Nava. Zu Ende geht die Rundfahrt am 11. September in Madrid.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago