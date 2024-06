Austria-Abschied fix: Como zieht Kaufoption bei Braunöder

Austria Wien hat den Wechsel von Matthias Braunöder zu Como 1907 am Freitag offiziell bestätigt.

Der Serie-A-Aufsteiger hat die im Leihvertrag verkankerte Kaufoption für den 22-Jährigen gezogen und ihn damit fest verpflichtet. Die Ablösesumme beläuft sich auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag im Bereich von circa 1,5 Millionen Euro. Bei Como unterschreibt Braunöder einen Vertrag bis 2027.

„Wir freuen uns riesig für Motz und sind stolz, dass sich ein Austria-Kind in Italien durchgesetzt hat und in der kommenden Saison Serie A spielen kann. Natürlich war und ist sein Abgang nicht einfach für den Verein, aber er wollte diesen Schritt zu Como im Winter unbedingt machen und hat seine Chance absolut genutzt. Er ist ein Vorbild für alle Absolventen unserer Akademie, die sich über Austria Wien für eine Top-Liga präsentieren wollen“, sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner zum Transfer.

97 Pflichtspiele für Austria Wien

Braunöder wechselte Ende Jänner 2024 leihweise zum damaligen Zweitligisten. Sein Debüt in der italienischen Serie B feierte er am 3. Februar, in der Startelf von Como stand der U21-Kapitän erstmals in der 30. Runde am 16. März beim Heimspiel gegen Pisa. Insgesamt absolvierte Braunöder im Frühjahr 13 Spiele für Como, das mit ihm in der Startelf ungeschlagen blieb.

Braunöder durchlief seit 2011 sämtliche Jugendteams bei der Austria und gab im Jänner 2021 sein Debüt für die Kampfmannschaft. Insgesamt stand er in 97 Pflichtspielen für die Veilchen auf dem Feld.

Braunöder meinte über seine bevorstehenden Aufgaben bei Como: „Ich denke, es ist der richtige Ort, um mich weiterzuentwickeln, athletisch und persönlich.“

