Austria absolvierte Leistungstests mit drei Neuen

Die Austria ist am Montag mit den Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Bei den Wienern waren mit Stürmer Haris Tabakovic, Mittelfeldmann James Holland und Torhüter Christian Früchtl drei Neuzugänge dabei, der vor wenigen Tagen geholte Verteidiger Matan Baltaxa absolviert aufgrund einer Knöchel-Verletzung noch eine Reha.

Der luxemburgische Internationale Marvin Martins weilt noch auf Urlaub, es fehlten außerdem die im EM-Einsatz weilenden U19-Teamspieler Florian Wustinger und Leonardo Ivkic sowie der erkrankte Marco Djuricin. Den Dritten der abgelaufenen Saison verlassen haben u.a. Torhüter Patrick Pentz sowie Eric Martel und Noah Ohio, deren Leihen ausgelaufen sind.

„Unsere Ziele für die Vorbereitung sind, dass wir die Neuzugänge schnell in unsere Mannschaft integrieren und dann gemeinsam weiter an unserem Spiel arbeiten. Außerdem wollen wir die intensiven Trainingswochen nutzen, um körperlich noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen. Es wartet eine intensive Herbst-Saison mit vielen englischen Wochen auf uns, dafür wollen wir gerüstet sein“, meinte Trainer Manfred Schmid. Sein Team steht entweder in der Europa League oder der Conference League fix in der Gruppenphase.

(APA) / Bild: GEPA