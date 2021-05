Austria-Co-Trainer Fallmann übernimmt Zweitligist

Der SKU Amstetten hat die Trainerfrage geklärt. Der Nachfolger von Joachim Standfest ist gleichzeitig sein Vorgänger und heißt Jochen Fallmann.

Nach einem Jahr im Trainerteam der Wiener Austria als Assistent von Peter Stöger, wird Jochen Fallmann wieder auf der Trainerbank in Amstetten Platz nehmen. Der 42-Jährige verlässt den FAK und übernimmt zum zweiten Mal das Ruder beim SKU.

In der Ära Fallmann erreichte der Zweitligist die beste Platzierung in der Amstettner Fußballgeschichte. In der Saison 2019/20 schafften die Niederösterreicher den Einzug ins Cup-Viertelfinale und einen fünften Platz in der 2. Liga.

Jochen Fallmann: „Ich freue mich sehr wieder in Amstetten zu sein! Das vergangene Jahr bei der Wiener Austria unter der Führung von so einem erfahrenen Trainer wie Peter Stöger hat mich als Person und auch als Trainer reifen lassen. Diese Erfahrungen möchte ich in der kommenden Saison in die Mannschaft und im Verein einbringen, sodass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

Quelle: SKU Amstetten / Bild: GEPA