Austria-Coach Schmid nach erstem Saisonsieg: “Besser kann man gegen den LASK nicht spielen”

via

via Sky Sport Austria

Die Wiener Austria hat am Sonntag ihren ersten Sieg in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison gefeiert. Die “Veilchen” gewannen in der siebenten Runde auswärts gegen den LASK durch Tore von Eric Martel (76.) und Noah Ohio (95.) mit 2:0 (Spielbericht + Video-Highlights). Austria-Coach Manfred Schmid fasst im Sky-Interview die Partie zusammen und äußert sich zum möglichen Handspiel von Torschütze Eric Martel.



“Sehr, sehr schöner Tag und glaube auch hochverdient. Ärgerlich, wie wir mit unseren Chancen umgegangen sind. Man hat gesehen in den ersten 30 Minuten, besser kann man gegen den LASK nicht spielen. Ein mehr als hochverdienter Sieg”, sagte der Austria-Trainer im Sky-Interview.