Austria-Coach Schmid: „War eine verdiente Niederlage“

Nach der 0:1-Heimniederlage zum Jahresabschluss gegen den Wolfsberger AC spricht Austria-Coach Manfred Schmid von einer „verdienten Niederlage“ für seine Veilchen. „Man hat gesehen, dass wir uns in den letzten beiden Spielen in die Pause geschleppt haben. Wir waren nicht mehr so spritzig und dominant“, sagte Schmid im Sky-Interview nach 27 Spielen seit Anfang Juli.

Zudem zeigte sich Schmid auch möglichen Neuzugängen im Winter nicht abgeneigt. „Man hat gesehen, dass wir auf der ein oder anderen Position dünn besetzt sind. Ich weiß aber auch, dass es im Verein gewisse finanzielle Probleme gibt. Wir müssen einfach schauen, was sich machen lässt“, so Schmid.