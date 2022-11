via

via Sky Sport Austria

Die UEFA hat die Wiener Austria zu einer Geldstrafe in Höhe von 34.000 Euro verurteilt. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte, wurden damit Fan-Vergehen beim Conference-Spiel gegen Villarreal am 13. Oktober geahndet.

Kroatien muss für das Verhalten seiner Anhänger beim Nations-League-Spiel gegen Österreich am 25. September in Wien insgesamt 43.125 Euro bezahlen und im nächsten Bewerbs-Heimspiel Teile der Tribüne sperren.

(APA)/Bild: GEPA