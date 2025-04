Austria-Frauen erkämpfen Remis gegen St. Pölten

Zum Auftakt der Meistergruppe der Frauen-Bundesliga hat die Wiener Austria im Heimspiel dem SKN St. Pölten ein Unentschieden abgerungen.

Gegen die Titelverteidigerinnen aus Niederösterreich kamen die „Veilchen“ zu einem 1:1 (0:1). Der Rückstand der Austria auf die „Wölfinnen“ in dem vier Teams umfassenden oberen Play-off beträgt damit weiter fünf Punkte. In der Parallelpartie besiegte Sturm Graz die Vienna 1:0 (0:0).

ÖFB-Teamspielerin Carina Brunold brachte die favorisierten Gäste aus St. Pölten in der ersten Hälfte in Führung (19.). Doch Virginia Kirchberger gelang zehn Minuten nach Wiederanpfiff nach einem Corner, bei dem SKN-Torfrau Carina Schlüter nicht gut aussah, per Kopf der Ausgleich. Die Austria schaffte damit im dritten Saisonduell mit dem Meister zum zweiten Mal ein Remis. In Graz sorgte Lena Breznik für den Siegtreffer Sturms gegen die spielerisch überlegene Vienna. Doch die Wienerinnen schlugen daraus kein Kapital und rutschten durch die Niederlage hinter die Steirerinnen auf Rang vier zurück.

(APA)

Bild: GEPA