Austria-Frauen erleiden mit 0:1 gegen Vienna 1. Niederlage

Die Wiener Austria hat im Kampf um den Meistertitel in der Frauen-Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Carina Wenninger und Co. zogen am Sonntag im Wiener Duell mit der Vienna knapp mit 0:1 den Kürzeren und kassierten damit im zehnten Spiel die erste Saisonniederlage.

Dadurch konnte der Fünf-Punkte-Rückstand auf Leader St. Pölten nicht verringert werden, der Serienmeister hatte bereits am Samstag zu Hause zum Auftakt der Rückrunde gegen Neulengbach mit 4:0 gewonnen.

Zur Matchwinnerin für die Döblingerinnen avancierte die erst 18-jährige Lara Höcherl in der 54. Minute. Ihnen gelang die Revanche für die 0:3-Niederlage zu Beginn der Saison und das mit dem vierten Sieg in der Meisterschaft in Folge. Der drittplatzierte Vizemeister kam der Austria in der Tabelle bis auf vier Zähler nahe. Drei Punkte dahinter Vierter ist Sturm Graz nach einer überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen den Vorletzten SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz.

