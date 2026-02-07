Austria-Frauen feiern nächsten Sieg gegen St. Pölten

Die Wiener Austria ist dem Premieren-Meistertitel in der Frauen-Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher gerückt.

Die Truppe von Trainer Stefan Kenesei gewann am Samstag, zwei Monate nach dem Ende der Herbstsaison, den Nachtragsschlager gegen Verfolger SKN St. Pölten mit 2:1, damit auch das zweite Saisonduell mit dem Titelverteidiger und baute den Vorsprung nach 14 Partien auf sechs Punkte aus. Für die Wienerinnen war es auch eine gelungene Europacup-Generalprobe.

Am Mittwoch (12.00 Uhr) geht es im Viertelfinal-Hinspiel des Women’s Europa Cup beim von Michael Steiner gecoachten tschechischen Topclub Sparta Prag um eine gute Ausgangslage für die Retourpartie eine Woche später (19.30 Uhr) in der Generali Arena. Das Selbstvertrauen könnte dafür kaum größer sein, wurde doch Österreichs Dominator der vergangenen Jahre zum bereits dritten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel bezwungen. Im Cup-Achtelfinale war es genauso ein 2:1 gewesen, im Auswärtsspiel in der Liga ein 1:0.

Nach torlosen 45 Minuten, in denen Virginia Kirchberger (18.) aufseiten der weiter unbesiegten Wienerinnen die Stange traf, bekamen die Fans in der Generali Arena noch einige Highlights zu sehen. In der 68. Minute besorgte Kirchberger nach Schöffel-Flanke endgültig die verdiente Führung. Ein Kopfball von Katharina Schiechtl (70.) nach Uka-Freistoßflanke machte den Doppelschlag perfekt. Der Anschlusstreffer von ÖFB-Teamstürmerin Carina Brunold (78.) brachte nur Resultatskosmetik. Vier Runden sind bis zur Ligateilung noch zu spielen, die nächste geht am 21./22. Februar über die Bühne.

(APA) Foto: GEPA