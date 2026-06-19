Austria-Frauen in 2. CL-Quali-Runde zuerst gegen Hajduk

Die erste Hürde von Austria Wien auf dem Weg in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League ist Hajduk Split. Der kroatische Meister tritt im Halbfinale der Gruppe 1 der 2. Qualifikationsrunde gegen Österreichs Neo-Champion an. Auf den Sieger wartet im Kampf um den Einzug in die 3. Runde ein Duell mit Mura aus Slowenien oder Farul Constanta aus Rumänien. Die Gewinner der 3. Runde ziehen dann in die Ligaphase der „Königsklasse“ ein. Die Austria war dort nie vertreten.

Über den Meisterweg haben sie jedenfalls bessere Karten als Vizemeister St. Pölten. Die Niederösterreicherinnen bekommen es am 5. August in der Gruppe 4 des Ligaweg zuerst mit den Young Boys Bern aus der Schweiz, wo Ramona Bachmann unter Vertrag steht, zu tun. Sollte ein Sieg gelingen, würde im Finale des Miniturniers am 8. August Sporting Lissabon oder die SeaSters Odessa aus der Ukraine warten. Wo die Miniturniere ausgetragen werden, steht noch nicht fest.