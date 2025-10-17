Austria-Frauen kennen Gegner im Europa-Cup-Achtelfinale

Austria Wien trifft im Achtelfinale des neu geschaffenen UEFA Women’s Europa Cups auf den RSC Anderlecht. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Das Hinspiel bestreiten die Wienerinnen am 11. oder 12. November in Deinze, das Rückspiel findet eine Woche später (19./20.11.) in Wien statt. Schaffen die Austrianerinnen den Aufstieg, würde im Viertelfinale entweder Sparta Prag oder Young Boys Bern warten.

Die Frauen des RSC Anderlecht sind aktuell Tabellenführer in der belgischen Liga. Den Einzug ins Achtelfinale des Women’s Europa Cup fixierten sie nach einem Verlängerungskrimi gegen SC Braga.

Die Veilchen um Kapitänin Carina Wenninger machten es im Duell um die K.o.-Phase sogar noch spannender und setzten sich am Mittwochabend im Rückspiel gegen Slavia Prag erst im Elfmeterschießen durch.

(APA/Red.)/Bild: GEPA