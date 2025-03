Austria-Frauen nach Kantersieg weiter in Schlagdistanz zur Spitze

Die Entscheidung über Platz eins am Ende des Grunddurchganges der Frauen-Fußball-Bundesliga fällt erst in der 18. und letzten Runde.

Die Wiener Austria rückte Tabellenführer SKN St. Pölten am Mittwochabend mit einem 5:0-Erfolg im Nachtragsspiel beim USV Neulengbach wieder bis auf zwei Punkte nahe. Für ein packendes „Finale“ ist gesorgt, zumal die beiden Topteams der Liga am Sonntag (14.00 Uhr) im großen Schlager in der Wiener Generali Arena aufeinandertreffen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA