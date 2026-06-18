Austria-Frauen treffen in CL-Qualifikation auf Hajduk Split

Die Fußballerinnen von Frauen-Meister Austria Wien treffen in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League auf Hajduk Split. Das ergab die Auslosung in Nyon am Donnerstag.

Gewinnt das Team von Stefan Kenesei sein Halbfinale am 5. August, trifft es auf den Sieger der Partie zwischen ZNK Mura (SLO) und Farul Constanta (ROU). Nur der Gewinner des Mini-Turniers erreicht die dritte und finale Qualifikationsrunde vor dem Hauptbewerb. Der Spielort wird erst definiert.

(APA) / Bild: GEPA