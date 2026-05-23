Austria-Frauen verpassen vorzeitige Meisterschaft

Die Frauen der Wiener Austria haben es verpasst, sich schon in der vorletzten Runde der Bundesliga zum Meister zu krönen.

Am Samstag kamen die Veilchen im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg über ein 0:0 nicht hinaus und haben nun das ungeliebte „Finale“ gegen das zwei Punkte zurückliegende SKN St. Pölten vor der Brust. Dort würde der Austria am Samstag kommender Woche im Heimspiel gegen St. Pölten allerdings ein Remis reichen, um den SKN vom Thron zu stoßen.

Neun Tage nach ihrem Premierentriumph im Cup war es für die Austria in der 23. Runde erst der vierte Punkteverlust in dieser Saison. Trotz wackerer Gegenwehr der Salzburgerinnen mussten sich Carina Wenninger und Co. ankreiden lassen, zu wenig aus der spielerischen Dominanz gemacht zu haben. Weil St. Pölten bereits am Freitag bei Sturm einen 3:2-Auswärtssieg feierte, ist damit weiter alles offen.

(APA) / Bild: GEPA