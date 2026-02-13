Austria-Frauen wollen vor EC-Rückspiel ÖFB-Cup-Aufgabe lösen

Im Women’s Europa Cup hat Austria Wien nach einem Hinspiel-0:0 bei Sparta Prag alle Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. In diese Bewerbsphase vordringen will der Fußball-Bundesliga-Leader am Samstag (16.00 Uhr) im ÖFB-Cup. Alles andere als ein Sieg von Carina Wenninger und Co. im Viertelfinale in der Generali Arena gegen Ligakonkurrent Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg wäre eine große Überraschung. Zuletzt wurde mit St. Pölten der Titelverteidiger bezwungen.

Ebenfalls am Samstag (14.00) trifft der einzig verbliebene Zweitligist SG SK Austria Klagenfurt im Karawankenblick-Stadion auf den LASK sowie die Vienna am WFV-Platz in Hirschstetten auf Sturm Graz (16.00). Zum Abschluss bekommt es am Sonntag (18.30) im Hofmann Personal Stadion Gastgeber FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen mit Red Bull Salzburg zu tun. Das Halbfinale wird noch am Sonntag ausgelost, die Spiele finden dann am 4./5. April statt.

