Austria-Gegner Lech Posen in der Liga nur Remis

Austrias nächster Conference-League-Gegner Lech Posen hat sich in der polnischen Meisterschaft mit einem 2:2 bei Pogon Stettin begnügen müssen. Der Ausgleich für Stettin fiel erst in der 98. Minute aus einem Foulelfmeter. Bei Stettin spielte der Vorarlberger Benedikt Zech in der Innenverteidigung, der Ex-Austrianer Alexander Gorgon fehlt schon länger verletzt. Der regierende Meister Posen liegt in der Tabelle nach acht Spielen nur auf Rang zehn, Stettin in den Top drei.

Torjäger Mikael Ishak (20.) und Michal Skoras (48.) hatten Lech nach einem frühen Gegentreffer wieder in Führung geschossen. In der ersten Runde der Conference League hatten sich die Polen bei Villarreal erst im Finish 3:4 geschlagen geben müssen. Die Austria gastiert am Donnerstag in Posen.

Das Duell zwischen Lech Posen und dem FK Austria Wien ist am Donnerstag ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen (Streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass).

(APA) / Bild: Imago