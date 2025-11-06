Austria gibt Vertragsverlängerung mit Şahin-Radlinger bekannt

Austria Wien hat den Vertrag mit Torhüter Samuel Şahin-Radlinger um ein Jahr verlängert.

Der 32-jährige Oberösterreicher bleibt damit bis Sommer 2027 bei den „Veilchen“. Laut Vereinsangaben wurde der Kontrakt bereits vor einigen Monaten unterzeichnet.

Şahin-Radlinger steht seit Sommer 2023 im Austria-Tor und bestritt bisher 50 Pflichtspiele für die Violetten. In der laufenden Spielzeit stand er 16 Mal im Tor.

Austria-Sportchef Ortlechner: „Sind von seiner Qualität überzeugt“

Sportdirektor Manuel Ortlechner begründete die Entscheidung mit den konstanten Leistungen des Torhüters: „Sami ist seit eineinhalb Jahren unsere klare Nummer eins und hatte großen Anteil am Erfolg in der vergangenen Saison, in der wir bis zuletzt um den Titel mitgespielt haben. Wir sind weiterhin von seiner Qualität überzeugt und schenken ihm unser vollstes Vertrauen.“

Bild: GEPA