Austria kann gegen Sturm Frühjahrs-Vereinsrekord einstellen

Nach Jahren der Tristesse befindet sich der FK Austria Wien unter Trainer Manfred Schmid im sportlichen Aufwind. Mit vier Siegen in den letzten vier Runden des Grunddurchgangs schafften die Veilchen noch den Sprung unter die Top sechs – erstmals seit der Saison 2018/19. Auch in der Meistergruppe blieb die Austria bisher ungeschlagen. Gegen Sturm Graz (Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) winkt nun sogar ein Vereinsrekord.

Die Austria konnte in den ersten sieben Bundesligaspielen des neuen Kalenderjahres noch nicht bezwungen werden (5 Siege, 2 Unentschieden) – das gelang zuletzt in der Meistersaison 2012/13. Damals gab es ebenfalls fünf Siege und zwei Remis. In den ersten acht Bundesligaspielen eines Kalenderjahres blieb die Wiener Austria bisher nur 1977 (4 Siege, 4 Unentschieden) und 1985 (6 Siege, 2 Unentschieden) ungeschlagen. Mit einem Sieg beim SK Sturm würde die Austria diesen 37 Jahre alten Vereinsrekord einstellen.

Doch auch Sturm hat eine Serie zu verteidigen: Die Steirer sind seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (2 Siege, 3 Unentschieden) – länger zuletzt von April bis September 2018 (damals 7 Heimspiele – 5 Siege, 2 Unentschieden).

Sieben Tore in den bisherigen Saisonduellen

Im jüngsten Bundesliga-Duell mit Sturm ging die Austria als Sieger vom Platz. Beim 2:1 Ende November (Video-Highlights) erzielten Muharem Huskovic (48.) und Aleksandar Jukic (76.) die Tore für die Veilchen, Ex-Austrianer Manprit Sarkaria konnte für die eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielenden Grazer nur verkürzen (81.).

Auch im ersten Saisonduell traf Sarkaria gegen seinen Ex-Verein. Das Spiel endete 2:2-Unentschieden (Video-Highlights) und lieferte gleich mehrere Traumtore auf beiden Seiten.

