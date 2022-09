Austria-Kapitän Mühl lobt Qualität der Liga: „Alle wollen Fußball spielen“

via

via Sky Sport Austria

Lukas Mühl, Kapitän von Austria Wien, war in der neuesten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis zu Gast und hat sich darin positiv über die Qualität in der ADMIRAL Bundesliga geäußert.

„In der Liga versuchen wirklich alle Mannschaften Fußball zu spielen, was für mich wirklich ein Kompliment ist“, sagte Mühl.

Im Vergleich zur 2. deutschen Bundesliga, in der Mühl zuvor jahrelang beim 1. FC Nürnberg spielte, erkennt der Innenverteidiger deutliche Unterschiede.

„Wenn ich von den Jungs höre: ´Ich möchte nach Deutschland in die 2. Liga´, dann sage ich: Moment, ich weiß nicht, ob das für euch so schön ist dort Fußball zu spielen“, so Mühl weiter.

„Da geht es mehr um Flanken, lange Bälle, zweite Bälle. Da geht es nicht darum, wie man von hinten nach vorne sauber durchkommt, sondern da werden die einfachen Mittel gewählt“, beschreibt Mühl den Spilstil der 2. deutschen Bundesliga.

Hier die ganze DAB-Folge mit Lukas Mühl hören

Bild: GEPA