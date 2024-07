Austria bei Sieg über Ilves gegen Djurgården oder Progres

Der FK Austria Wien bekommt es in einer möglichen dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League mit dem Sieger der Partie Djurgården (SWE) vs. FC Progrès Niederkorn (LUX) zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Angesetzt sind die Spiele am 8. und 15. August.

Die Austria, die in der zweiten Conference-League-Qualifikatuonsrunde am Donnerstag (18.00) auswärts und am 31. Juli (20.30) zu Hause in der 2. Quali-Runde auf Ilves Tampere trifft, könnte im Erfolgsfall wieder nach Skandinavien reisen müssen. In der dritten Quali-Runde warten der schwedische Tabellenzweite Djurgården aus Stockholm oder der luxemburgische Cupsieger Progres Niederkorn. Die Austria hätte im ersten Spiel Heimvorteil.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA