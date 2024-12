Austria Klagenfurt beruft neuen Präsidenten

Austria Klagenfurt hat einen neuen Präsidenten. Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagmorgen wurde Robert Micheu einstimmig ins Amt gewählt. Der 49-Jährige tritt somit die Nachfolge von Herbert Matschek an, der Mitte September nach schwerer Krankheit verstorben war.

Zeljko Karajica als Stellvertreter, Gernot Wilfling, Tillmann Stracke und Tomislav Karajica wurden als Mitglieder des Gremiums bestätigt. Micheu bleibt weiterhin auch als Akademieleiter der Violetten tätig.

„Kaum jemand verkörpert die Werte und die Identität der Austria Klagenfurt wie Robert Micheu. Seine tiefe Verbundenheit mit dem Verein, der Stadt und der gesamten Region machen ihn zu einem unverzichtbaren Pfeiler der Austria-Familie. Er hat durch seine unermüdliche Arbeit, sein sportliches Know-how und seinen menschlichen Zugang den Rückhalt und das Vertrauen des gesamten Vereins – von der Basis bis zur Spitze – gewonnen und wird die Austria Klagenfurt mit Leidenschaft und Herzblut in eine erfolgreiche Zukunft führen“, sagt Zeljko Karajica, der das Präsidium zuletzt interimistisch angeführt hatte.

„Ich freue mich auf diese spannende und reizvolle Herausforderung und bin sicher, dass wir gemeinsam einiges für unseren Verein bewegen können. Das Fundament wurde in den zurückliegenden Jahren gelegt, darauf werden wir aufbauen. Die Austria hat in der Vergangenheit einiges erlebt an Höhen und Tiefen. Ich werde meine Erfahrung und mein volles Engagement einbringen, damit sie sich weiter positiv entwickelt. Es war mir wichtig, weiterhin die Akademie zu leiten und am Platz zu stehen. So bin ich sichtbar und ansprechbar“, sagt Robert Micheu.

Klagenfurt-Präsident Micheu kennt den Verein

Der gebürtige Klagenfurter kennt den Kärntner Traditionsklub aus verschiedenen Blickwinkeln. Als Spieler wurde er im Nachwuchs der Violetten ausgebildet, für den LASK und Admira Wacker kam er zu 84 Einsätzen in der Bundesliga. Nach seiner aktiven Laufbahn kehrte Micheu nach Waidmannsdorf zurück, übernahm im Oktober 2018 als Trainer die Kampfmannschaft, die er rund zwei Jahre später an Peter Pacult übergab. Seither trägt der frühere ÖFB-U21-Teamspieler die Verantwortung für die Akademie der Austria.

„Das Präsidium wird alles daran setzen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Geschäftsführung mit Peer Jaekel und Günther Gorenzel, das Trainerteam um Peter Pacult und die Mannschaft fokussiert arbeiten können. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die wirtschaftlichen, organisatorischen und sportlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um langfristig erfolgreichen Fußball bieten zu können und sich in der Bundesliga zu etablieren“, versichert Micheu, der zugleich einen Appell an Fans, Politik und Wirtschaft richtet: „Ohne die Akzeptanz der Menschen sowie den Support in der Stadt und im Land Kärnten kann kein nachhaltiges Projekt im Profifußball entstehen.“

Im Präsidium steht Robert Micheu ein starkes Team zur Seite. Neben seinem „Vize“ Zeljko Karajica, Geschäftsführer des Hauptgesellschafters SEH Sports & Entertainment Holding, gehören auch Rechtsanwalt Gernot Wilfling, Videoproduzent Tillmann Stracke sowie Projekt- und Immobilienentwickler Tomislav Karajica dem Gremium an. „Wir bündeln hier ganz unterschiedliche Kompetenzen, die für Austria Klagenfurt von großem Wert sein werden“, betont Micheu.

