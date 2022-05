Austria Klagenfurt bestreitet Testspiel gegen Premier League-Klub

via

via Sky Sport Austria

Der englische Premier-League-Club Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl absolviert im Rahmen seines Trainingslagers im Sommer in Kärnten am 18. Juli (19.00 Uhr) in Klagenfurt ein Testspiel gegen Austria Klagenfurt.

Das gab der ADMIRAL Bundesligist am Dienstag bekannt. Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner, mit Hasenhüttl einst beim FC Ingolstadt tätig, hofft, dass die Engländer im Rahmen ihres Camps in Velden „alle Stars dabei haben“.

Für die Klagenfurter wird es nach dem Cup-Auftakt wenige Tage vor dem Ligastart die Generalprobe. In ihrem Kader könnte mit Stürmer Patrick Hasenhüttl auch der Sohn des Southampton-Trainers stehen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA