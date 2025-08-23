Austria Klagenfurt feiert Heimsieg gegen Bregenz

Austria Klagenfurt hat in der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga den dritten Sieg eingefahren.

Der Bundesliga-Absteiger bezwang am Samstag daheim Schwarz-Weiß Bregenz 2:1 (2:1). Im Duell jener zwei Teams, die mit drei Strafpunkten in die Saison gestartet sind, brachte Daniel Nussbaumer die Gäste früh in Führung (11.). Doch Bartol Barisic (30.) und Michael Lang (44.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber noch vor der Pause.

Klagenfurt schob sich mit nun sechs Punkten vorerst auf Rang sechs, während Bregenz weiter im Minusbereich hält. Die Vorarlberger haben bisher erst zwei Remis eingesammelt und sind mit minus einem Punkt Letzter.

(APA) / Artikelbild: GEPA