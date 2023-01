Austria Klagenfurt gegen slowenischen Zweitligisten in Torlaune

Am Dienstag hat sich die Austria Klagenfurt im Rahmen des Trainingslagers in Slowenien beim Zweitliga-Sechsten ND Beltinci mit 7:1 (3:1) durchgesetzt. Sebastian Soto (3), Markus Pink (2), Vesel Demaku und Christopher Wernitznig erzielten die Treffer für das Team von Peter Pacult, das zuvor schon Testspiele gegen Völkermarkt (12:1) und die WAC Amateure (4:2) gewonnen hatte.

In der Startelf setzte Pacult auf Marco Knaller im Tor, Simon Straudi, Kosmas Gkezos, Nicolas Wimmer und Till Schumacher bildeten die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli im Zentrum sowie Vesel Demaku und Andy Irving auf den Halbpositionen den Vorzug. Im Angriff liefen Solomon Bonnah und Florian Jaritz auf den Flügeln auf, Kapitän Markus Pink in der Mitte.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Chefcoach Pacult komplett durch. Phillip Menzel übernahm zwischen den Stangen, Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer, Jannik Robatsch und Maximiliano Moreira in der Defensive. Im Mittelfeld bekamen Christopher Cvetko, Fabian Miesenböck und Christopher Wernitznig ihre Bewährungschancen, im Angriff durften Sinan Karweina, Sebastian Soto und Florian Rieder vorspielen.

Schon am Mittwoch (14 Uhr) steht der zweite und letzte Test im Rahmen des Winter-Camps am Programm. Dann treffen die Violetten erneut auf dem Kunstrasen in Beltinci auf den slowenischen Zweitliga-Zweiten NK Aluminij. Donnerstag und Freitag wird in Moravske Toplice trainiert, ehe der der Austria-Tross in die Heimat zurückkehrt. Am Samstag (14 Uhr) steigt im Sportpark Klagenfurt ein Match gegen den SK Treibach aus der Regionalliga Mitte.

Klagenfurt-Tore: Demaku (3.), Pink (14., 37.), Soto (61., 82., 84.), Wernitznig (79.)

Quelle: skaustriaklagenfurt.at

Artikelbild: GEPA